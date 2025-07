Sì, Adriano Panatta attaccò il telefono all’avvocato Agnelli e lo racconta lui, passando per il rapporto con Pietrangeli, la Coppa Davis, Nadal e il tennis di oggi con Alcaraz e Sinner

Inevitabile che a un certo punto esplodesse anche lo scontro generazionale. “Fu cacciato da capitano della Davis perché non lo sopportava più nessuno. I miei tre compagni, Belardinelli, il presidente Galgani. Io lo difendevo. Ma a volte era indifendibile. Aveva l’atteggiamento da Marchese del Grillo: ‘Io so’ io, e voi…’”. Eppure, tra Panatta e Pietrangeli resta un affetto enorme. “Gli voglio molto bene. Gli mando un forte abbraccio per la perdita del figlio”. Il tennis, però, era solo una parte. Dentro la vita di Adriano c’era la politica, quella vera, respirata in casa. “Sono di sinistra per nascita e per cultura. Mio nonno era socialista, amico di Nenni. Anche papà era socialista. Cresciuto in quell’aria”. Non a caso, Panatta non perse occasione per sfidare il suo maestro Belardinelli, “un vecchio fascista, che aveva insegnato il tennis a Mussolini. Ne andava fiero. Ma raccontava che il Duce non aveva il rovescio. Ogni volta cercava di convincerlo: ‘Duce, oggi miglioriamo il rovescio’. E lui: ‘Camerata Belardinelli, noi tireremo sempre diritto!’”.