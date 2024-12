Sì, Jorge Martin vuole essere campione del mondo anche di “giochi mentali” e provoca Marc Marquez: “Pecco Bagnaia è il favorito”

Un momento cruciale della stagione è stato senza dubbio il passaggio di Ducati, che ha scelto Marc Márquez al suo posto per il team ufficiale. Martín ha spiegato: "Sinceramente, per me, il punto chiave del campionato non è stato lì. Sì, ovviamente, per la stampa, per la questione contrattuale, c'è stato un grande caos... ma, per me, a livello sportivo, un punto di svolta potrebbe essere stato in Germania, quando sono caduto mentre guidavo con un grande vantaggio". Questo evento ha rappresentato un'opportunità di crescita personale e professionale. "Credo che questo potrebbe essere stato il punto di svolta per me per fare il cambiamento e dire a me stesso che non avrei più voluto fallire". Il fatto che Ducati gli abbia preferito Marc Marquez, quindi, ha sicuramente rappresentato una delusione e uno stimolo, ma non è stato ciò che ha fatto scattare la molla verso quella perfezione che è stata necessaria per arrivare davanti a un Pecco Bagnaia che avrà sì sbagliato tanto, ma che è stato capace di vincere undici GP su venti. "Alla fine ho capito che non dovevo dimostrare niente e ho dato il mio cento per cento – ha proseguito il campione del mondo - proprio come avevo fatto fino a quel momento e sono riuscito a portare a casa questo titolo".