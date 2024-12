Valentino Rossi in Ducati? Un incubo per l'ex meccanico di Hayden: "Tremarono le fondamenta dell'azienda, in due anni lanciarono 7 Desmosedici diverse"

Il salto di qualità dovrebbe arrivare con una versione avveniristica della Desmosedici - la GP11.1 - che viene lanciata ad Assen con un forcellone nuovo, parti di telaio in alluminio di nipponica ispirazione e con un carico di aspettative enorme sul codone. Valentino la approva, ma da subito lascia intendere che gli aggiornamenti siano leggermente migliorativi, non sufficienti a colmare il divario con Honda e Yamaha e solo indicativi degli sforzi che dovranno essere compiuti per ripresentarsi all'inizio del nuovo anno con una Desmosedici "mille" (fino al 2011 le MotoGP erano di cilindarata 800cc) davvero rivoluzionaria. Il resto è storia: la seconda metà del 2011 per Rossi e la Rossa si trasforma nella brutta copia della prima, prima di un 2012 a dir poco fallimentare.

Dell'atmosfera che si respirava in quei mesi nei box di Borgo Panigale ne ha parlato Juan Martinez, allora capomeccanico della squadra di Nicky Hayden, nel corso del documentario "La vida en rojo", prodotto da DAZN Spagna: "In linea di massima la moto progettata da Filippo Preziosi era una moto pensata e concepita per non avere un telaio perimetrale, e l'arrivo di Valentino ha cambiato anche questa filosofia, un po' con l'intento di convertire una Ducati in una Yamaha. Ma alla fine ciò non accadde. Tecnicamente, questo telaio perimetrale in alluminio in un motore desmo che non era stato progettato e concepito per esso rendeva ergonomicamente la Ducati una moto piuttosto ampia, che grosse limitazioni per i piloti nel turning e nei cambi di direzione. Ci sono stati anche momenti di grande tensione, sono tremate le fondamenta della stessa azienza, anche perché sono state realizzate sette versioni di moto diverse in due anni per ottenere qualcosa con Rossi, ma alla fine hanno ottenuto solo due podi".