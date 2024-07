Sì, Marc Marquez alla gara del WDW ha mostrato a tutti perché Ducati ha scelto lui: “Non so neanche se ho toccato Bulega, l’avrei fatto anche con Bagnaia”

La gente del bar è assetata. Vuole sapere chi va più forte tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez a parità di moto, vuole sapere in quanto giri a Misano con la moto che hai in garage. Così Ducati è scesa da Borgo Panigale per spegnere la sete di qualcosa come centomila persone presentatesi in circuito durante il weekend, con la Lenovo Race of Champions trasmessa in diretta TV e in streaming su YouTube, che trovate di seguito. Di fatto non c’era modo migliore per raccontare la nuova Ducati Panigale V4 2025, arma definitiva data in mano ai 15 piloti ufficiali iscritti alla gara.