Sì, Valentino Rossi ha vinto quasi 3 milioni di euro: ma non è come sembra e questa è tutta un’altra pazzesca storia

“Sono sempre stato un grande lavoratore – ha scritto, come riportato dal quotidiano marchigiano - e ogni mattina quando andavo a lavorare non mi sono mai preoccupato delle fatiche che ero certo mi aspettavano. Ho sempre pensato che ogni lavoro è utile. Nel mio modo di pensare la cosa importante è lavorare con dignità, consapevole solo che i soldi sono uno strumento per sopravvivere. I sentimenti sono uguali per tutti, indipendentemente dallo stipendio e la mia famiglia è meravigliosa, anche se viviamo con pochi soldi. Gioco solo 2 euro ogni tanto. Una piccola distrazione che mi fa bene perché sogno. Sogno la competizione e mi sembra di mettermi in gioco, come nella vita. Cambio ricevitoria ogni settimana, per una mia regola, mentre sono fedele ai numeri perché sono le date importanti della mia vita”.

Righe, le sue, concluse con la firma “Valentino Rossi”, ma non prima di aver spiegato come intenderà utilizzare i soldi vinti. Compreso realizzare il sogno di sempre: “comprare una moto”. Ma senza dimenticare di “aiutare i figli, i miei cari e curare adozioni a distanza”. “Vincere – ha aggiunto - non è stato solo un bellissimo regalo, ma la certezza di poter continuare a vivere. È stato come trovare ossigeno quando si è in apnea. Una sensazione di libertà. Sono rinato".