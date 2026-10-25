Siamo andati in Australia per la MotoGP e la gara a Phillip Island è stata annullata: i motivi, il pubblico i piloti e la pista

Verso le 15:30 ci viene comunicato l’annullamento del GP, sostituito da una parata dei piloti dietro alla Safety Car per salutare un pubblico coriaceo e appassionatissimo che così grande non si vedeva dall’ultima di Casey Stoner in casa, nel 2012. Se non altro, a quanto pare i biglietti verranno rimborsati integralmente per chi aveva soltanto l'accesso della domenica e parzialmente per chi invece lo aveva per più giorni. Le telecamere stanno su Jack Miller per tutta la paratia, che per l’occasione ha livrea, tuta e casco dedicate all'Australia. Lui impenna, produce dei gran burnout e fa pure uno stoppie sul rettilineo prendendosi lo stesso rischio che normalmente bisogna prendersi in gara. Nel frattempo le procedure sono saltate: giornalisti, fotografi e commissari di pista sono tutti sul rettilineo ad aspettare i piloti, che parcheggiano davanti alla tribuna.



A quel punto lo stesso Miller, Bezzecchi, Bagnaia e Quartararo lanciano un po’ di roba al pubblico, soprattutto saponette. È un bel momento, anche se non compensa la delusione da parte della gente: un grosso australiano urlerà più volte Phillip Iceland!, un altro chiederà "che qualcuno faccia un fottuto burnout". Di fatto però queste sono le corse, materiale imprevedibile per tutti perché ancora soggetto alle leggi della natura, non solo quella umana. Poi la pista si svuota per l'ultima volta e il paddock comincia ad appassire: via i pannelli colorati dai box e le bandiere, la festa è finita.



Mentre i meccanici smontano l’attrezzatura per spedire le casse in Malesia ci si chiede se si potesse evitare, magari correndo il sabato come era stato fatto qualche anno fa. Difficile, anche se non impossibile come lo sarebbe stato posticipare la corsa al lunedì quando le moto e tutto il resto dovranno essere già in viaggio per Sepang. Di certo un piano alternativo lo si sarebbe potuto pensare, sembra invece che la situazione sia stata sottovalutata. Per il campionato ad ogni modo non è un male considerando che l’Aprilia ha visto evaporare le sue possibilità di correre per il titolo nella Sprint, anche se verosimilmente Jorge Martin - a cui rimane una frattura al polso dalla gara del sabato - non correrà in Malesia, o comunque non sarà in condizioni da lottare con Marc Marquez, ora in testa al campionato di 10 punti sullo spagnolo e di 50 su Marco Bezzecchi.



È a questo punto che chi aveva parcheggiato sul prato (non certo per scelta) scopre che non avere una trazione integrale e delle gomme da fuoristrada può costare carissimo. Così, l'ultimo ruggito dell'isola è quello dei motori di un gran numero di automobili impantanate nel fango. Phillip Island è stata meravigliosa e durissima come sanno esserlo le corse. Ci ha regalato un epilogo intenso, atipico e doloroso, certamente indimenticabile: esattamente come quello che c’era da aspettarsi da uno dei luoghi più pittoreschi e affascinanti nella storia del motomondiale.