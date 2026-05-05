Siamo stati all’evento “Memorie di carta” per gli 80 anni di Sisal e del Totocalcio: quando guardare al passato è un atto di consapevolezza rivolto al presente

"Ringrazio Sisal e i restauratori di Brera per questa magnifica impresa di restauro del giornale Sport Italia, una creatura amata e diretta da mio padre, che ebbe questa intuizione negli anni della guerra quando era rifugiato in Svizzera. Pensava al futuro dell'Italia e degli italiani, ed è riuscito a dare avvio a un'impresa folle ma riconosciuta e premiata dalla storia", ha detto Mara Della Pergola, figlia del fondatore di Sisal, Massimo Della Pergola, intervenuta tra i vari protagonisti dell'evento che hanno presenziato al convegno, provenienti dal mondo della cultura e del restauro, per sottolineare la caratura degli intrecci tra sport e società italiana, sempre più interconnessi. Una società che continua, come normale che sia, ad evolversi in un processo evolutivo che vede trasformare anche il modo di vivere il tifo e l'approccio ad esso: dalla schedina compilata a mano alle app istantanee che permettono di 'scommettere' su un evento live, il tutto condito da una passione immutata e crescente che coinvolge sempre più gente allargando sempre più il campo e abbattendo barriere di ogni tipo.