Signori, non ci sono solo Hamilton, Leclerc e la F1: ecco come la Ferrari vuole vincere (e può farlo) con una 499P nel WEC

“Dobbiamo lavorare con umiltà perché in questo campionato ci confrontiamo con tanti costruttori, alcuni più esperti di noi essendo impegnati in questa categoria da molto più tempo” ha continuato Coletta, “abbiamo apportato parecchie modifiche alla nostra organizzazione e continuiamo a farlo, abbiamo fatto un passo in avanti molto importante anche nella conoscenza tecnica della vettura”. Una stagione che quindi in Qatar per il tris di italiani Giovinazzi, Fuoco e Pier Guidi, accompagnati da Molina, Nielsen e Calado - con i due equipaggi mantenuti uguali proprio per le grandi prestazioni ottenute negli scorsi anni - partirà con le aspettative altissime e la motivazione che da sempre contraddistingue l’unione di Ferrari con AF Corse, la squadra italiana che ha in gestione le Hypercar del Cavallino.

Per il giorno di San Valentino è stata svelata la livrea delle due 499 P, che proprio come nel 2024 saranno accompagnate anche dalla vettura non ufficiale ma sempre gestita da AF Corse con al volante Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson. “L’obiettivo per il 2025 è proseguire su questo cammino: imparando dagli errori commessi in passato punteremo a vincere di nuovo a Le Mans e a sfidare la concorrenza per il campionato del mondo” ha raccontato Antonio Giovinazzi, pronto a cominciare il suo terzo anno sulle ruote coperte dopo la parentesi che lo ha visto protagonista in Formula 1 - l’ultimo italiano prima di Andrea Kimi Antonelli che debutterà con la Mercedes prossimamente. Obiettivi chiari e preparazione completata, ora il paddock del WEC è pronto a stabilirsi a Losail, in Qatar, dove prima ci saranno i test pre stagionali, poi il primo appuntamento della stagione.