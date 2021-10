Sprint race: Liberty Media parla di successo, ma i dati raccolti dal pubblico dicono tutt'altro

167mila persone di 187 Paesi diversi hanno risposto a un sondaggio sulla Formula 1 realizzato da Motorsport Network in collaborazione con il circus e Nielsen Sports. Tra i risultati, uno contraddice quanto affermato da FIA e Liberty Media: al pubblico, le sprint race introdotte per sostituire le classiche qualifiche, non sono piaciute per niente

Il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali aveva parlato di "grande successo", commentando le prime due sprint race dell'anno, andate in scena a Silverstone e a Monza, e - secondo Liberty Media - apprezzate dalla maggior parte del pubblico di tutto il mondo. Ma siamo davvero sicuri che sia andata così? Stando a quanto riportato dai risultati del sondaggio sulla Formula 1 realizzato da Motorsport Network in collaborazione con il circus e Nielsen Sports, i dati sul gradimento delle qualifiche sprint sono molto diversi rispetto a quelli indicati da Liberty Media. All'interno del sondaggio possiamo leggere che solo il 6.7% delle persone votanti - ben 167mila persone di 187 Paesi diversi - sia convinta che l'introduzione delle sprint race abbia aumentato lo show in Formula 1. C'è inoltre stato un netto rifiuto, superiore al 60% dei votanti, alla proposta di introdurre una gara di qualifica in ogni weekend. Dati che fanno riflettere sia sulla percezione che Liberty Media ha del pubblico in Formula 1 e sia sull'aumento di sprint race che vedremo il prossimo anno, circa 7 sparse sull'intero campionato, e che quindi potrebbero portare a un risultato opposto rispetto a quello desiderato.