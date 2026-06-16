16 giugno 2026

The Big Brno Theory! Alex Marquez vola a Brno per avere l’ok dai medici dopo la frattura vertebrale a Barcellona

  • di Ruggero Tallon Ruggero Tallon

16 giugno 2026

Non è ancora passato un mese dal 17 maggio scorso, quando Alex Marquez finì coinvolto in un pauroso incidente sul rettilineo posteriore di Barcellona. Eppure lo spagnolo sarà a Brno per ricevere il via libera dai medici e tornare in pista per il GP della Repubblica Ceca
The Big Brno Theory! Alex Marquez vola a Brno per avere l&rsquo;ok dai medici dopo la frattura vertebrale a Barcellona

Due, quattro mesi. In alcuni casi sei. Questi sono, in media, i tempi di recupero per una frattura alla vertebra C7, la stessa che Alex Marquez ha rotto nello spaventoso incidente con Pedro Acosta nella domenica di Barcellona. Era lo scorso 17 maggio, meno di un mese fa. Il che la dice lunga su quanto Alex abbia voglia, e forse bisogno, di tornare il prima possibile in pista a guidare la sua Ducati.

Così lo spagnolo volerà in Repubblica Ceca, per cercare di ottenere il via libera dai medici e tornare a correre. L’annuncio della Gresini Racing è arrivato con lo stile che li contraddistingue e che sta facendo scuola nella comunicazione della MotoGP: locandina di The Big Bang Theory, che diventa The Big Brno Theory, faccia di Alex Marquez al posto di Sheldon Cooper e un grosso “Bazinga!” in copertina.

Male che vada, Alex potrà ripresentarsi la settimana prossima ad Assen, oppure il 9 luglio per il giovedì del Sachsenring, in Germania. Dopo la tappa tedesca, la MotoGP entrerà nella sua tanto agognata pausa estiva, quando il più giovane dei fratelli Marquez avrà più tempo per concentrarsi su di un recupero completo. Nel frattempo però c’è da aspettarsi che l’accordo ormai concluso tra costruttori e Liberty Media apra le danze degli annunci di mercato, di cui lo stesso Alex Marquez è una pedina importante: nel 2027 infatti sarà pilota ufficiale KTM a fianco di Fabio Di Giannantonio con un contratto biennale.

20260616 170539089 2313
The Big Brno Theory.
20260616 170520012 9784
The Big Bang Theory.
https://open.spotify.com/show/5T9xxCp5taZVjub6B8YF56

More

Tag

Top Stories

di Ruggero Tallon Ruggero Tallon

Next

Next Next

Ma quindi com’è finita tra Charles Leclerc, la Ferrari e Brembo?...