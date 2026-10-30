Tutti lo incensano, ma il nuovo stadio di Milan e Inter (Generali Stadium) è una cagata pazzesca. Questi sono i motivi

Saremo pure reazionari, bacchettoni, nostalgici e tradizionalisti, ma a noi, il Generali Stadium, fa altamente cagare. E, chiariamo subito, l’attuale San Siro è un impianto vecchio e fatiscente, che necessita di un ammodernamento o di una ricostruzione, ma il problema del nuovo stadio di Milan e Inter non è nell’essere “nuovo”, lì sì che saremmo passatisti per partito preso. Ma il problema, piuttosto, è quello di barattare sull’altare del denaro l’iconicità e l’identità di uno stadio e di un’intera città. Possiamo dire, senza alcun timore di smentita, che il vecchio San Siro è uno degli stadi più iconici del mondo. Con le torri, la sua struttura a spirali concentriche, le tribune da cui magicamente la visibilità è ottima anche dalla cima del terzo anello (esperienza personale). Un capolavoro di architettura che ha ospitato la storia del calcio mondiale e le due squadre di Milano dalla seconda metà degli anni ‘20. Un manifesto dell’architettura meneghina, uno dei pochi stadi al mondo capaci di diventare monumento cittadino, al pari del Duomo e del Castello Sforzesco.

Be’, dove è finita quell’identità? Scambiata per la solita struttura emirateggiante, per un cilindrone bianco, uno stadio vuoto, anonimo, uguale a tutti gli altri, che sta a Milano ma che sarebbe potuto essere benissimo a Londra, Parigi, Los Angeles e Dubai.