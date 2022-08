Uccio Salucci parla chiaro: “Vorrei che Valentino Rossi provasse la sua Ducati”. E la risposta del Dottore...

“Uno come Valentino Rossi non si accontenta di fare tre giri con la MotoGP tanto per provarla, per un pilota come lui bisogna organizzare un vero test” – parola di Alessio Salucci, che al fianco del pilota di Tavullia ha condiviso 26 stagioni nel Motomondiale. Uccio, in un’intervista ai colleghi di GPOne riportata da Marco Caregnato, ha insinuato un tarlo nella mente di tutti gli appassionati, che se prima coltivavano una remota speranza di rivedere a breve Valentino in sella ad una MotoGP, ora cominciano a crederci con più convinzione.