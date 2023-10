La squadra che allena ha conquistato sette punti in sette partite. Chi guida ne ha fatti undici in più. Il rapporto con il suo presidente è ai minimi termini. C’è mestizia, fatica, l’aria greve di quando non ci intende più, ma si è capito molto bene come andrà a finire. Sarri è un meraviglioso pezzo unico. Un prisma di contraddizioni. Vive per la partita- la preparazione alla gara era anche il tema della sua tesi a Coverciano- e del resto gli importa poco. Ha qualcosa di Zeman, ma anche di Mazzone. Non è misantropo, ma non lo troverete mai a fare festa. Parla poco, ma quando accade è quasi sempre un casino. Disse che se non avesse voluto sentirsi sotto esame avrebbe lavorato alle poste. E nonostante la solidarietà di Gianni Mura:- «È il segnale che le battute si possono fare solo su un campo, ma fuori si rischia»- si incazzò Poste Italiane. Diede del finocchio a Roberto Mancini durante una partita di Coppa Italia e poi gli chiese scusa. «Avrei potuto dirgli anche “sei un democristiano”» spiegò. E si incazzarono gli eredi della Democrazia Cristiana. Il padre Amerigo che con le parole si faceva valere (a Figline Valdarno era soprannominato il “parapei”, il chiacchierone) lo voleva ciclista e lui, fin da bambino- raccontò l’ex presidente del Csm David Ermini, suo compagno di banco di elementari- disegnava calcio e formazioni durante le ore scolastiche. Il calcio ha fatto giri immensi e poi è tornato anche se Sarri, dopo tanto gregariato, al traguardo della Serie A è arrivato solo dieci anni fa. Lavorava in banca, si licenziò. Dopo la gavetta nelle serie inferiori ha vinto dove non lo volevano e dove non si sono mai sforzati di abbracciarlo e ha sfiorato la beatificazione nel luogo in cui invece lo avevano capito, amato e venerato. Anni dopo, non senza tormenti e qualche rappresentazione tra il sacro e il profano nei panni di Giuda sulle bancarelle di San Gregorio Armeno, Napoli giura di averlo dimenticato. Più probabilmente finge. Chissà se Sarri se ne frega. AI tempi della Juve glielo domandarono: «Mi fischieranno? Sarà un atto d’amore». Acqua passata. Ieri come oggi Sarri sta benissimo da solo. Se non sta più bene in un posto, lo fa capire. A Roma hanno esattamente questa impressione. E sono dispiaciuti. Il terzo anno avrebbe dovuto essere quello della consacrazione e sta prendendo le sembianze di un calvario. Sarri è un uomo libero. Ha un contratto, ma se per forma in passato si è piegato ad annodarsi la cravatta, non significa abbia un cappio al collo. E agli uomini, a certi uomini, preferisce i cani. Ne adottò uno sull’uscio di Castel Volturno. Ciro. Un cane senza collare, proprio come lui. A questa conclamata diversità da film western in cui il nostro si soffia il naso a mani nude e cavalca contro un nemico immaginario, una diversità profondamente laziale, da ieri anzi dall’altro ieri, anzi dal 1900, i tifosi avevano finito per credere. Perché si finisce per credere a chi pensiamo possa somigliarci. Con fideismo assoluto, la Lazio ha pensato di aver trovato IL comandante. L’allenatore giusto al posto giusto per rivivere un’epopea. Lui e le sue “canaglie”, contro tutti e tutto fuori tempo massimo, come in quel bel libro di Angelo Carotenuto su Giorgione, CeccoNetzer e Felice il portiere gentiluomo. Sarebbe stato bello immaginarlo, Sarri, in un giorno di pioggia estiva stendere il calendario al centro dello spogliatoio e dire ai suoi: «Abbiamo un inizio di campionato terribile, ma qui proviamo a fare la storia e magari non ci prendono più». Sarebbe stato da laziali. Lo avrebbero riconosciuto come fratello tutti, molto al di là dei risultati, perché spirito e intenzione per chi si è salvato partendo da meno nove con Fabio Poli, Giuliano Fiorini e un portiere in mutande bianche che scriveva poesie, contano più di tutto il resto. Avremmo voluto vederlo empio: «Ho sempre detto che lo scudetto è una bestemmia, ma io sono toscano e in Toscana si bestemmia abbastanza», eccessivo, visionario, anche. Sarri ha scelto un’altra strada.