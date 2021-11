Valentino Rossi è solo un nome per il Team VR46, ma non per l’Academy: “lì decido io”

La vita del team manager non gli piace, non lo ha mai nascosto e non c’è occasione in cui Valentino Rossi non ripete che non ha alcuna intenzione di passare i suoi giorni a fare un lavoro diverso da quello del pilota. Lo ha detto con toni seriosi a volte, scherzando molte altre volte e lo ha ribadito anche di recente, spiegando che è più che felice di prestare il nome a ben quattro team, uno in MotoGP, uno in Moto3 e due in Moto2, ma di volersi occupare di altro. Una sorta di presa di distanze che in qualche modo è naturale se si pensa al carattere di Rossi, alle abitudini (tipo alzarsi molto tardi al mattino) che da sempre dice di avere e anche se si pensa alla imminente paternità, visto che Rossi vorrà avere del tempo per la sua famiglia. I team ci saranno, insomma, lui supervisionerà, ma resterà, di fatto, solo un nome sopra ad una gestione amministrativa e sportiva che sarà affidata ad altri.