Valentino Rossi misterioso: ha prenotato l’intero Teatro Rossini di Pesaro per soli 80 ospiti

Ci sono, però, dei problemi di natura logistica ancora da risolvere e non è così scontato che il comune di Pesaro possa autorizzare l’affitto del Teatro Rossini. A spiegare il perché è Il Resto delCarlino che ha chiesto lumi all’assessore alla cultura Daniele Vimini: "I tecnici dovranno dirci se sarà possibile dividere il teatro Rossini in due parti: quella alta dove ci sono i lavori e quella bassa fino ai palchi del secondo ordine, per ospitare gli eventi come la serata di Valentino Rossi e il ’Tancredi’. Noi saremmo ben felici di dire sì al nostro campione per un evento di cui non conosco i particolari, credo che si tratti di una presentazione importante, con gli ospiti in platea dove la potenzialità non manca. Infatti dovremmo poter contare su 300 posti su 500 e questo consente di prevedere eventi anche per il pubblico. Sebbene sembrano esserci tutti i presupposti per poter usufruire del teatro, anche con i lavori in corso, non vogliamo forzare la mano ai tecnici. Decideranno al meglio salvaguardando prima di ogni altra cosa la sicurezza".