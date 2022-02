Le cinque pasticche di Max-F1 dal colore verde brillante trovate nell'abitazione, sono state sequestrate assieme ad una modica quantità di marijuana e ad una nuova pasticca di ecstasy denominata Takeshi 69.

A detenere il materiale in questione è un 46enne del luogo, tra l'altro già noto alle autorità. Per questo, in men che non si dica sono scattati gli arresti, sebbene, al momento domiciliari.

Va detto che per l'Italia si tratta di una prima assoluta. Da attenta analisi dei periti dal L.A.S.S. di Bari, è infatti emerso che lo stupefacente inneggiante al celebre pilota di F1 non era mai stato rintracciato sul territorio nazionale prima dell'autunno 2021.