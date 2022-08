Chi voterai?

È proprio dura. Sono indecisa. Calenda è come un ex fidanzato che ti ruba gli amici. Sta facendo terra bruciata tra le mie papabili scelte. Avevo rivalutato Renzi ma me lo ha rubato. Comunque sono nel Partito Gay, abbiamo depositato il simbolo, vediamo come si mette e se riesco a trovarmi davanti Calenda.

Te lo trovi di fronte. Cosa gli diresti?

Io sono una persona estremamente rancorosa, forse la butterei sullo scherzo: vedi che te l’ho messo nel culo? Alla fine dei conti io sono una consigliera comunale in provincia di Como, mentre lui non ha consiglieri comunali a Como, come Borghi. Tutta gente che l’ha presa nel culo.

Che stai leggendo in questo momento?

Io sono il potere. Confessioni di un capo di gabinetto, un libro scritto da un funzionario che ha scelto di rimanere nell’anonimato. Poi mi leggo spesso Lilly Gruber.

Ci sono donne a Palazzo che promuoveresti?

Maria Elena Boschi e Mara Carfagna. Direi a 360 gradi.

Ti sto rubando tempo, so che hai un impegno.

Ma no, ora sono dal parrucchiere. Spero non ti dia fastidio il phon.

Assolutamente. A proposito, faresti un restyling a qualche nome grosso della politica?

Berlusconi è seguito molto bene per quel che riguarda l’immagine, anche se ha un pessimo grafico e sembra fatto di cera. La Meloni ha un bravo stylist, perché quello che deve trasmettere lo trasmette bene: non veste mai in modi provocanti, come se fosse una mamma vestita comoda per andare a prendere i figli a scuola. Sembra una donna forma, ma anche una donna di casa che pensa alla famiglia.

Gli inguardabili?

Letta e Salvini. Salvini è il peggiore in assoluto. Non dobbiamo essere tutti palestrati e con la tartaruga. Ma almeno i peli sul petto… Quella nuvoletta che ha tra una tettina e l’altra è una cosa da Fantozzi, non so come possano permetterglielo. E poi sta sempre a rubare magliette e felpe alle autorità.

Vuoi fare un pronostico per settembre?

Non sono partite di calcio, evitiamo le scommesse.