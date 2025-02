“In Fiat mi diedero una pistola e una blindata”. I primi 80 anni di Marco Benedetto raccontati da lui meglio di un film: “Sanremo? Lo sentivamo alla radio”. L’avvocato Agnelli? “Le Br volevano rapirlo”. E su De Benedetti, Montezemolo e…

“Un traguardo insperato, sognato e temuto”. Inizia così il lungo articolo che Marco Benedetto si è scritto da solo per i suoi primi 80 anni. Forse solo lui, o un biografo davvero bravo, avrebbero potuto scrivere tutta la storia. Perché di carriera ne ha fatta tanta. Davvero tanta… “Sono diviso fra due diversi sentimenti. La soddisfazione di esserci arrivato, il fastidio della vecchiaia che ho sempre provato fin da giovane e che con gli anni non si è attenuato. Sono stato fortunato, non solo come persona favorita dal destino, ma anche come testimone della fantastica trasformazione dell’Italia da Paese di poveracci a scrigno di ricchezza e prosperità, da terra di emigrati a calamita per immigrati”. Parte dall’inizio: “Ricordo la miseria degli anni del dopoguerra, gli inverni aggravati dal clima molto più freddo di oggi, un po’ di carne solo la domenica, un piatto di minestra ed è subito pera verseggiava Gino Patroni. Non c’era telefono, non c’era frigorifero, d’estate il ghiaccio si comprava in enormi lingotti dal carbonaio”. Sanremo? “Lo sentivamo alla radio, la tv arrivò qualche anno dopo". Si è fatto il Dopoguerra ma anche il boom degli anni Sessanta e Settanta e tutte le contraddizioni della società del benessere, compresi i movimenti extraparlamentari e la stagione della guerra civile tra terrorismi rossi e neri: “C’è chi ha visto dietro il terrorismo, rosso e nero, il ditino dei servizi segreti americani e sovietici. Furono anni difficili, l’odio sociale lo respiravi nella nebbia di Milano e Torino, nella macaia di Genova, la rabbia era percepibile anche nella voce del radiotaxi. Si parlava di golpe. Conoscevo gente che non dormiva più a casa, talvolta ottima scusa per passare una serata con l’amante”. Anni che visse in Fiat: “Quando lavoravo lì, trovarono il mio nome in un covo, mi diedero pistola e auto blindata”. Un momento di isteria collettiva che fece emergere la cultura radical chic: “La borghesia era impazzita, dominava il mito di Mao. Ricordo una ricca signora che dopo aver comprato casa a Londra con i soldi del marito miliardario (in lire) si precipitò a sfilare in corteo col pugno chiuso ben alzato”. Un periodo che abbiamo dimenticato, altrimenti non si spiega come ci si stupisca, oggi, di tutto, anche della minima notizia di cronaca nera: “Abbiamo superato tutto questo, ora ci spaventiamo per qualche scippo e ci disperiamo per omicidi e accoltellamenti che trovano in Internet cassa di risonanza ma non teniamo conto che qualche decina di casi su quasi 60 milioni di abitanti rappresenta un dramma che dobbiamo accettare”.