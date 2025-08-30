“La stampa di regime? Miserabili”. Ma l’Ucoii è fondamentalista? La frase shock di Roberto Hamza Piccardo e la replica: “Inviamo il Corano anche al Tempo e Libero…”

"Con questi miserabili non c’è nessun onore. Basterebbe tirare lo sciacquone". Firmato: Roberto Hamza Piccardo. No, non un troll qualunque. Ma uno dei fondatori dell’UCOII, l’Unione delle Comunità Islamiche in Italia, nonché figura chiave nell’Islam europeo. E no, non è nemmeno l'unico commento di questo genere contro Il Tempo. Solo uno degli ultimo. Perché, a quanto pare, un’inchiesta giornalistica sui rapporti tra Hamas e la politica è bastata a far innervosire chi da anni è tra i volti più ascoltati dell’Islam italiano. Piccardo è il promotore della campagna “Corano gratis” attraverso la casa editrice Edizioni Al Hikma, con cui sono state già spedite, a suo dire, oltre 40mila copie del testo sacro tradotto in italiano, tramite il libro Vita del Profeta Muhammad. Un progetto che non è piaciuto a molti, soprattutto dopo che ci si è chiesti chi lo finanziasse. E mentre Il Tempo e Libero indagano, Piccardo risponde con insulti social, parole ambigue e una promessa dai toni sarcastici: “Annuncio ufficialmente che manderemo una copia a Libero, Il Tempo, Il Giornale, a tutti quanti i giornali che ci amano, così potranno godere anche loro di questa grande benedizione”.