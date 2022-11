Alla convention fa capolino anche Giulio Tremonti che nicchia con la stampa. “Sono qui solo per presentare il mio nuovo libro”, dice sorridendo l’ex Ministro dell’Economia e delle Finanze ora presidente della Commissione Esteri di Montecitorio. L’evento patrocinato da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo è un inno alla centralità di Milano nella ripresa del sistema Paese. Un inno pragmatico. Lo spirito ambrosiano si vede nella volontà dei dibattenti di non sottrarsi al confronto e alle prese di posizione. Una città unica per la sua intensità. Una metropoli piccola, che ha però al suo interno un arcipelago di eccellenze che poche altre città possiedono: dalla finanza alla moda, dalla sanità all’editoria fino al design”, dichiara Stefano Boeri, Architetto e Urbanista, Presidente Triennale Milano descrivendo Milano senza però temere di bocciare l’operazione urbanistica del nuovo stadio di San Siro, i cui promotori “hanno messo lo stadio troppo vicino alle residenze”.

Insomma, una Milano vivace, in crescita e dinamica. In cui si parla di politica, impresa, territorio con un occhio a Roma e agli esponenti lumbard calati nella Capitale in un clima di attenzione e cooperazione. Tra crisi energetica, futuro del “modello Milano”, territori e inclusione la regia di Massa ha messo in campo un laboratorio di idee di peso. Giunto alla diciassettesima edizione Direzione Nord non ha timore di alcuna scaramanzia e rilancia la volontà di portare chi ha “qualcosa da dire” a affacciarsi alla ribalta milanese. In Lombardia guardare al presente significa – inevitabilmente – progettare il futuro. Lo scartamento temporale tra scelte prese oggi e effetti futuri si va sempre più riducendo, la crescita economica e sfide come la crisi energetica impongono attenzioni sempre maggiori al concetto di sistema che può e deve essere la base del successo lombardo e in particolare milanese. A patto di saper giocare di squadra tra istituzioni, mondo dell’impresa e società civile.