Acerbi è stato vergognoso ma voi che lo offendete sui social siete peggio di lui

Sempre all'Inter gioca Acerbi e anche Acerbi è passato da un tumore. Acerbi ha anche parlato dei suoi problemi con l’alcol in passato. È uno che ha sempre commesso errori, che ha avuto una vita complicata e che quindi in questo momento si starà rendendo conto dell'errore che ha fatto, e dell'errore di comunicazione che ha fatto ieri a negare tutto. Ma ancora più vergognoso del suo errore è quello che in molti stanno facendo sui social, quelli che vanno a offendere sua moglie sotto i post, che gli urlano che Acerbi non può educare i suoi figli, o che non deve più vestire la maglia dell'Inter, ancora più di lui è vergognoso come i tifosi di calcio e di altri sport vengano a fare la morale, loro che sono i primi a offendere gli avversari, l'arbitro, anche nei campi giovanili. Io ricordo che in ogni campo dove andava a Materazzi tutto lo stadio cantava figlio di puttana, quando sua madre era morta per una malattia quando lui era un ragazzo. Questo cos'era un gesto di civiltà? O ci sono cose che si possono dire e altre che non si possono dire? Ecco a queste persone vorrei dire che Acerbi ha fatto una cazzata, anche due negando, ma questa gogna social mi fa schifo forse di più. E ricordatevi che se vi comportate così non sono i social a fare schifo, no. A fare schifo siete voi. E dicendo alla moglie di Acerbi che sta insieme a un razzista di merda che non può crescere bene i suoi figli dimostrate solo che anche voi in fatto di educazione non siete messi così bene. Ecco, buona festa del papà.