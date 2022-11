Aldo Nove: “Contro la raccolta differenziata e altre ca**ate sul ‘bene comune’ della Scienzah (cioè la finanza)”

Posta la narrazione che il pianeta Terra sta andando a schifo “per colpa dell’umanità”, e non esistendo nessun Uomo con la U maiuscola ma individui, ecco che una delle trappole mentali che ci dominano è quella del Bene comune accompagnato dalla salvaguardia della Terra, ovviamente responsabilità del singolo. Non chi riapre le centrali nucleari è responsabile di problemi ambientali, ma chi butta le cicche di sigarette per terra, losco compare di chi non raccoglie la merda del cane, neodelinquente schizosociale (sono esonerati i milioni di mascherine che marciscono sui marciapiedi, perché attengono al Neomistico della Scienzah).