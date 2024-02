Alessandro dei Santi Francesi ha chiuso i suoi social per tutelare la sua salute mentale? Ecco perché ha fatto bene (anche a parlarne durante Sanremo 2024)

Prima di tutto possono esserlo per chi non ha gli strumenti adatti per utilizzarli, come i giovanissimi e gli adolescenti, che prendono, proprio da queste piattaforme, degli esempi da seguire e determinati modelli come punti di riferimento. Il problema è che non tutto ciò che circola sui social è uno stimolo positivo per la nostra mente, perché vediamo corpi scolpiti, donne meravigliosamente belle, senza un minimo di imperfezione e pensiamo che quella sia la realtà. Nel momento in cui alleniamo gli adolescenti a capire che esistono i filtri, che esistono i ritocchi, che sui social si mostra solo il meglio e mai il peggio, allora forse, con una sorta di manuale di istruzioni per l'uso virtuale, possiamo ridurre determinate forme di disagio mentale o di malessere che spopolano tra i giovani. C’è l'ansia da prestazione, ci sono i disturbi del comportamento alimentare, c'è l'ansia generalizzata. Quell’ansia di non essere all'altezza di un mondo che appare perfetto. Facciamo molta attenzione, perché l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha stimato che nel 2030 il disagio mentale sia la malattia più diffusa sul pianeta e che gli adolescenti sono e saranno sempre di più. Questo perché il cervello di un’adolescente ancora in fase di definizione del proprio assetto assorbe, anche ovviamente sulla base della predisposizione genetica, tutti gli stimoli provenienti dall'ambiente esterno. Tanto che si parla di tarda adolescenza, quell’età che arriva fino a circa ventuno anni, in cui bisogna stare molto attenti a quali sono gli stimoli che diamo al nostro cervello. Per cui ad Alessandro va un grandissimo applauso per aver ulteriormente aperto il faro su un tema fondamentale come quello del disagio mentale e della dipendenza da social. Lui è un modello per i giovani e sono proprio persone come lui a cui bisogna dire grazie per operazioni come questa. Lo sappiamo benissimo che se lo dice il nostro cantante preferito piuttosto che il nostro idolo, quell'argomento sarà molto più ascoltato e attenzionato rispetto alle parole di un qualunque esperto in materia. Che tra vip come Alessandro e la comunità scientifica ci possa essere sempre un sodalizio più forte per aiutare il nostro Paese.