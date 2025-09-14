Altro che corni e malocchio, e se l’invidia fosse solo uno slancio per migliorarci? Ecco perché è un sentimento che dice tanto su chi lo prova e poco su chi ci sta sul caz*o…

La seconda tipologia d’invidia implica la presenza di una terza persona che osserva l’interazione tra due esseri umani ed esplica questa attraverso l’invidia. Facciamo un esempio: supponiamo che Giorgio guardi il cane della Ferragni ed esordisca “cavolo quel cane è proprio spelacchiato e bruttino”. Una terza persona potrebbe assistere a questo e dire “non è vero, tu sei solo invidioso dei follower del cane della Ferragni” (400k per informazione generale). La domanda che nasce spontanea da questa interazione è: ma a Giorgio interessano i follower o interessano alla terza persona che sta guardando il tutto? Magari questa terza persona, diciamo si chiami Mary, ha una passione sfegatata per i social ed ambisce ad avere molti follower, questo suo desiderio non raggiunto la porta a trasferire il suo stesso desiderio sul prossimo e diventerà per lei il motivo per attribuire l’invidia di chi compiendo l’azione. In verità di Mary ne esistano tante e questo sentimento si declina sotto tanti aspetti diversi ad esempio: critichi quella procedura tecnica culinaria solo perché lui ha più stelle di te, perché lui è più ricco, perché lui è più famoso, più bello, più magro. Ma avere delle stelle Michelin, essere ricchi, famosi, belli, magri interessa a Mary non necessariamente a chi sta avanzando la critica. Secondo Jung (padre della psicologia moderna) l’ombra è l’inconscio in cui si trovano tutti gli aspetti della propria psiche che vengono rigettati, ignorati e rifiutati. La crescita dell’individuo passa proprio dal passare dall’aspetto egoico a quello analitico e l’analisi riguarda la propria ombra. Finalmente siamo al punto della questione: l’invidia che sia data da un desiderio, dal non riuscire, dal non capire cosa stia dicendo un’altra persona riguarda solo chi prova questo sentimento e l’invidia è generata dall’ombra, dalla non conoscenza di sé stessi e dalla negazione del percorso analitico di comprensione. Tutto questo pone l’invidia all’interno di un ottica strettamente sociale, esiste solo nel rapporto con gli altri, perché è si presente nella tua ombra ma viene evidenziata solo nel rapporto col prossimo. Ancora una volta la cultura greca aveva visto molto lontano φθόνος vuol dire invidiare ed è un sentimento negativo ma appartenente solo a chi la prova, non descrive la realtà ma la percezione di questa.