Andrea Iannone e Rocío Munoz Morales insieme? Lui non sa più come farsi notare da Elodie, lei da Bova: dura la vita degli 'ex di'!

A pensar male si fa peccato, lo sappiamo, ma noi siamo, orgogliosamente, grandissimi peccatori. E allora andiamo di rumor: la cantante di "Dimenticarsi alle 7" sembra accompagnarsi addirittura 'da qualche mese' con la sua giovane ballerina Franceska Nuredini. In tempi recenti, le due hanno infiammato le notti di Milano (al Botox) e di Napoli (al Venus) mostrando una complicità che, stando a quanto riportano i fortunati presenti, suggeriva ben più di una semplice amicizia. Gossip prepotentissimo e capillare, ma mai smentito dalle dirette interessate, almeno finora. Raoul Bova, nel frattempo, appena si leva l'abito talare di 'Don Matteo', prosegue la relazione con Beatrice Arnera, ex del comico Andrea Pisani. Nonostante le polemiche social, la coppia pare reggere e fatti loro. Sia Elodie che Bova, comunque, sembrano essere andati avanti con le proprie vite, anche dal punto di vista sentimentale. Quindi il sospetto ora è che Morales e Iannone abbiano scelto di non restare a guardare.

Lei da quando, un paio di mesi fa, ha pubblicato il suo romanzo 'quasi autobiografico' sulla storia di una donna in rinascita post separazione con prole, dal titolo 'La Vita Adesso', si è lasciata paparazzare con 'l'amico speciale' Vittorio Chini, già alla prima presentazione dell'opera, in quel di Roma. Molto più rumore hanno fatto le foto che l'hanno immortalata, qualche settimana dopo, in pieno giorno insieme a Stefano De Martino in una zona super chic di Milano. Si parlava di nascente liaison tra i due, la si dava per certa. Solo MOW ha azzardato che potesse trattarsi di mero business promozionale. E infatti. Ma ora come starebbero le cose?