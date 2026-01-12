Andrea Iannone e Rocío Munoz Morales insieme? Lui non sa più come farsi notare da Elodie, lei da Bova: dura la vita degli 'ex di'!

'Quando due si lasciano, cambi le abitudini', cantava Anna Tatangelo nel 2025. Venti anni dopo, ma comunque pure da che esiste il mondo, ci sono però abitudini destinate spesse volte a non cambiare: nel momento in cui una persona viene mollata, le prova tutte per riconquistare l'amor perduto. Lo step che precede la disperata chiamata alla redazione di 'C'è Posta per Te' è quello di tentare di far ingelosire il bruto o la megera che hanno posto fine alla relazione, sventricolando la controparte, nell'infantile tentativo di riattrarlo a sé. Funziona? Mai. Ma è pratica diffusa tra i comuni mortali in balia di tempeste sentimentali non più corrisposte. E la notizia di oggi è che, forse, anche i vip non sono immuni a tali pretestuosi giochetti. Il settimanale 'Chi' ha infatti sfornato foto esclusive di una (presunta) coppia inaspettata: Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales. Vediamo così i due, in teneri atteggiamenti, uscire da un relais di lusso dell'Albereta, Franciacorta. Lei è reduce dalla separazione con Raoul Bova, causa pesca a strascico social spaccante di lui, sbandierata ai quattro venti l'estate scorsa da 'Falsissimo' di Fabrizio Corona. Lui, invece, non ha ancora ufficializzato che Elodie gli abbia detto definitivamente addio. Ma sui social si mormora che il capolinea sia giunto per loro oramai da un bel pezzo. Le immagini di 'Chi', dunque, segnano la nascita di un nuovo amore? No, forse solo quanto sia dura la vita degli 'ex di'...
A pensar male si fa peccato, lo sappiamo, ma noi siamo, orgogliosamente, grandissimi peccatori. E allora andiamo di rumor: la cantante di "Dimenticarsi alle 7" sembra accompagnarsi addirittura 'da qualche mese' con la sua giovane ballerina Franceska Nuredini. In tempi recenti, le due hanno infiammato le notti di Milano (al Botox) e di Napoli (al Venus) mostrando una complicità che, stando a quanto riportano i fortunati presenti, suggeriva ben più di una semplice amicizia. Gossip prepotentissimo e capillare, ma mai smentito dalle dirette interessate, almeno finora. Raoul Bova, nel frattempo, appena si leva l'abito talare di 'Don Matteo', prosegue la relazione con Beatrice Arnera, ex del comico Andrea Pisani. Nonostante le polemiche social, la coppia pare reggere e fatti loro. Sia Elodie che Bova, comunque, sembrano essere andati avanti con le proprie vite, anche dal punto di vista sentimentale. Quindi il sospetto ora è che Morales e Iannone abbiano scelto di non restare a guardare.
Lei da quando, un paio di mesi fa, ha pubblicato il suo romanzo 'quasi autobiografico' sulla storia di una donna in rinascita post separazione con prole, dal titolo 'La Vita Adesso', si è lasciata paparazzare con 'l'amico speciale' Vittorio Chini, già alla prima presentazione dell'opera, in quel di Roma. Molto più rumore hanno fatto le foto che l'hanno immortalata, qualche settimana dopo, in pieno giorno insieme a Stefano De Martino in una zona super chic di Milano. Si parlava di nascente liaison tra i due, la si dava per certa. Solo MOW ha azzardato che potesse trattarsi di mero business promozionale. E infatti. Ma ora come starebbero le cose?
Se guardiamo a Iannone, peggio che andar di notte: non ancora scaricato ufficialmente da Elodie, mentre tutti mormorano di lei con un'altra, il nostro sembra stia cercando di attirare l'attenzione della cantante e di tutta l'Italia in ogni disperata maniera: ha perfino ripiazzato il follow alla ex Belen Rodriguez, nella speranza di tornare rilevante. Infiniti gli articoli di gossip che hanno riportato la 'notizia' perché agli italiani, almeno dal punto di vista della stampa nostrana, di Venezuela, Putin, Trump e possibili guerre mondiali imminenti non frega un belino. Tutto 'sto battage ha almeno smosso qualcosa tra i due presunti ex? Infatti, no. Tanto che oggi lui arriva a farsi paparazzare in Franciacorta con la fu compagna di Bova, mentre i due escono peccaminosamente da un relais di lusso dove, siamo liberi di immaginare, non abbiano certo giocato a burraco.
Dovrebbe sembrare una fuga romantica 'guastata' dai soliti paparazzi ficcanaso. In realtà, almeno per il momento, assume più i contorni di una disperata ricerca di attenzioni. Sia mediatiche che da parte dei rispettivi ex che, intanto, cotinuando a godersi la vita con altri. È un po' come quando noi comuni mortali veniamo smollati male e ci piazziamo su Tinder per 'dimostrare' che ci stiamo divertendo al massimo, nella speranza che amici terzi e presenti sull'app possano avvistarci lì e riferirlo all'oggetto dei nostri rimpianti sentimentali. Ecco, stando in metafora, il 'Tinder' dei famosi sono i giornali di gossip. In particolare, le paparazzate con altri sui giornali di gossip. Un giochetto che funziona per farsi notare dalla persona delle nostre brame? Nella vita reale, come nel dorato mondo delle celebrità, no: mai. Chi non ama più non conosce gelosia. Al massimo, potrà sospirare di sollievo pensando di essersi finalmente liberato (o liberata) da un accollo micidiale. La soluzione? Famosi o no, non innamoratevi. Sono solo rogne. Provato per voi ora anche da Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, ultimi ma solo in ordine di tempo, dell'infinito elenco dei sottoni senza speranze. Solidarietà alla 'coppia'. E auguri di pronta guarigione!