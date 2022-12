Andrea Serrani, toccami il cul*!

Sarà pure sgraziato che una donna abbia l'ardire di difendere un uomo, ma forse fin troppo spesso dimentichiamo che perfino chi è nato nella metà "sbagliato" del cielo abbia dei diritti in quanto essere umano, degli affetti, delle attività lavorative, una vita. Definire "mostro" una persona che si è comportata da povero coglione in una singola occasione, per quanto ne sappiamo, è un atto di gogna mediatica gentista, folle e figlio di quel femminismo forcaiolo che nulla fa, non veramente, e soprattutto nulla sposta rispetto alla questione sociale in cui le donne stanno realmente versando in questi disgraziati tempi. Se non da sempre.

Andrea Serrani è stato l'idiota sbagliato nel momento sbagliatissimo e, per questo motivo, ha pagato per tutti gli orchi che davvero sono a piede libero, probabilmente senza condanne sulla collottola perché le loro vittime non hanno il coraggio di denunciarli. Mica è successo in diretta tv, come possono provarlo. Cosa ne penseranno i parenti, i vicini, gli amici? In quali conseguenze rischiano di incorrere, una volta andate dai carabinieri? Questo è il vero stigma sociale da combattere, il bigottismo di chi circonda le donne in pericolosa difficoltà. Una società che sa difenderle solo sui social, salvo poi farsi i fatti proprio nella vita reale. Complici, le infinite lungaggini della legge italiana che, di documento ufficiale in documento ufficiale, lasciano materialmente tutto il tempo a un aguzzino denunciato di farsi "giustizia" da solo. Ma di tutto questo non si parla perché non c'è soluzione. O meglio, sarebbe troppo lungo il percorso da affrontare per trovarne una.