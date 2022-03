Questo conflitto ha provocato altri eclatanti cambi di narrazione?

Pensiamo ai profughi: la Polonia li accoglie, li ama e li sfama perché sono ucraini, però costruisce un lungo muro di contenimento per bloccare l’arrivo di afghani, siriani, curdi che vengono trattati come animali. L’Occidente deve decidere: si fa la realpolitik che significa parlare e fare affari con tutti, democratici e autocrati, di destra e di sinistra, o si mettono dei paletti? Si parla o no con chi ammazza e chi tortura? Se lo si fa, ha un costo che va sostenuto ed è un costo politico e civile che abbiamo dimenticato.

Hai i soldi? Fai quello che vuoi.

Questo è il volto amorale dell’Occidente e su questo non ci interroghiamo mai, sempre affamati dall’ultima emergenza. Anche oggi: di questo non si parla, ci si divide solo su cosa fare. Ma non risolveremo nulla: un minuto dopo la fine del conflitto tutti vorranno ritrovare al loro posto le commesse che hanno perduto e non fregherà nulla di Putin o di chi sarà eventualmente al suo posto.

Serve guardare la complessità.

Serve amarla, è la parola chiave anche per riflettere su una guerra. Non si può chiedere la complessità al corrispondente di guerra che lavora tra le sirene e le bombe di Kiev: lui può raccontare il disastro, la rabbia per ciò che succede e che lo potrebbe uccidere, ma a chi la guerra la osserva da lontano è richiesto uno sforzo maggiore, per capire come si è arrivati al punto di non ritorno, per ordinare la ragione e motivare i pensieri. Putin è il nitido aggressore in questa guerra, ma vanno evitate risposte che siano solo demagogia e serve assumere il principio di realtà.