Bassetti: “La sinistra ha rovinato la sanità. Incredibile che un primario come me debba timbrare il cartellino”

Lei dall'inizio ha denunciato la questione della sicurezza del personale sanitario. Come mai assistiamo ancora a così tante aggressioni? Pensiamo al caso dell’aggressione alla psichiatra di Pisa.

Il caso della psichiatra di Pisa riguarda un paziente psichiatrico; quindi, una situazione molto particolare con pazienti affetti seguiti dai servizi di salute mentale che purtroppo oggi hanno una regolamentazione che probabilmente non funziona, perché il soggetto che ha ammazzato la collega avrebbe dovuto stare lontano dalla struttura, credo che avesse una sorta di foglio di via rispetto all'ospedale, ma nessuno è stato in grado di farglielo rispettare. Noi abbiamo avuto qui a Genova un episodio l'anno scorso in cui Alice Scagni è stata ammazzata da suo fratello, che era evidentemente un soggetto psichiatrico, che si trovava in uno stato di libertà, ma bisogna trovare una soluzione a questo problema. Nessuno vuole riaprire i manicomi, ma non è neanche giusto che chi in qualche modo è in grado di far male prossimo sia libero di farlo senza che nessuno intervenga.

A tal proposito la Lega ha parlato di rivedere la legge Basaglia.

Io non so se si debba rivedere la legge Basaglia, ma è certo che non è possibile che continuino ad accadere cose del genere. Io non sono uno psichiatra, ma da avere i manicomi, come era prima di questa legge, a non avere nulla c'è un mondo in mezzo. Ci sono delle situazioni particolari in cui è evidente che alcuni soggetti devono stare in strutture più simili a strutture detentive o comunque non completamente aperte, perché ogni volta che muore una persona o viene aggredita e ferita da parte di un paziente psichiatrico si dice sempre che non c'è un posto in cui questi pazienti devono stare, motivo per cui una soluzione va assolutamente trovata. Io non credo che sia giusto ripristinare i manicomi, ma non è neanche giusto questo totale e completo lassismo.

E per quanto riguarda le aggressioni nei confronti dei medici che non vedono coinvolti soggetti psichiatrici?

Questo è un grande capitolo che viene da lontano. Guardando indietro, negli ultimi vent'anni, si è parlato della classe medica unicamente come malasanità, tutto ciò fino a prima del covid. Ai media non importa se c'è un medico o un infermiere più bravo di un altro, che magari fa un intervento chirurgico di venti ore salvando la vita a qualcuno, che fa un trapianto particolare e che pubblica articoli a livello internazionale. La narrazione che c'è stata prima del covid vedeva sbattuti in prima pagina solo casi come il medico che ha operato la gamba destra invece di quella sinistra, come il medico che timbrava e andava a fare la spesa e tutto ciò ha fatto sì che le persone pensassero soltanto che dentro agli ospedali ci fossero fannulloni delinquenti, delle persone che facevano il loro lavoro non per passione ma perché non sapevano che altro fare. Culturalmente c’è quest’idea che in ospedale chi lavora non è lì per il bene del prossimo e quindi ciò si riversa nel fatto che le persone non hanno rispetto per queste figure, perché qualcuno gli ha inculcato nella mente che medici, infermieri e operatori sanitari, in generale, facciano sempre del male.

I provvedimenti in sede giudiziaria contro le aggressioni sono sufficienti?

Bisogna cominciare a prendere dei provvedimenti seri. Il medico deve essere equiparato al 100% alla figura del pubblico ufficiale. Dal giorno stesso in cui è stato commesso qualcosa di questo genere lo Stato deve perseguire quel soggetto. C'è bisogno di pene lunghe, pecuniarie e pesantissime e questo serve da subito perché la gente deve sapere che se metti le mani addosso un medico è esattamente come se le mettessi addosso a un carabiniere, vai in galera. Se spacchi il pronto soccorso devi essere immediatamente arrestato e, se fosse così, sono sicuro che ce ne sarebbero molti di meno di questi fatti.

Quindi sta parlando di certezza della pena?

Sì, assolutamente e anche di pene esemplari. Se iniziassimo a condannare dieci parenti o pazienti che hanno maltrattato o vessato un medico, la gente ci penserebbe molte volte prima di commettere un atto simile. Questo è ancora più importante del posto di polizia, perché il povero poliziotto sicuramente può servire, ma ha le mani legate, si può mettere in mezzo, ma se la persona che ha commesso il fatto sa di poter tornare a casa tranquilla come facciamo a cambiare le cose?