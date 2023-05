Bonaga dopo il disastro del Pd alle comunali: “Schlein è bloccata. La politica risponde ai media invece che ai cittadini”

Il PD perde comuni, il centrodestra ne guadagna. Cosa sta sbagliando Elly Schlein?

Elly è un’amica, ma purtroppo mi sembra presa dentro alla grammatica tradizionale e terrificante di quel partito che ho definito tempo fa “dei tassisti senza taxi”. Prima dichiarazione di Elly Schlein quando viene votata segretaria del Partito Democratico: faremo un’opposizione durissima. Ma scusa, l’opposizione la fanno i parlamentari. L’opposizione la farai in quanto parlamentare, ma come segretaria di un partito cosa fai? Il progetto deve essere per il partito. Le piacciono parole come “lavoro”, “uguaglianza”, “ricerca”, a cui non solo non corrispondono dei progetti, ma che anche portassero a dei progetti, stando all’opposizione, oggi non posso veicolare nessuna azione. Devi andare al governo e per andarci hai bisogno della forza della società. Una società che non va più a votare ma che, come dimostra la tragedia in Emilia-Romagna, ha voglia di fare. Vuoi che la funzione di un partito non sia quella di recuperare questa potenza in funziona di ricomporre la società e non opporsi semplicemente al governo? Chiedere alle parti sociali: cosa potete fare.

Non lo fa?

Tu non puoi lasciare i commercianti alla Lega. Non si sa perché non contribuisci a promuovere, comprendere, rappresentare. Manca il rapporto con la società che non sia di pura rappresentanza. Oggi si ragiona sul numero dei voti, un punto in più e ho vinto, uno in meno e ho perso. Sono questioni che rientrano tutti dentro quel terribile concetto di “narrazione”. Oggi guardano i tweet: cosa risponde lui, cosa ha scritto l’altro, allora cosa posso dire. Intanto il partito cosa fa? Ci sono iniziative del partito per recuperare l’enorme potenza virtuale della società?

Il centrodestra ha qualche merito in questa vittoria alle comunali?

Il primo merito è essere al governo, è chiaro. C’è l’effetto traino. Non è difficile capire che c’è un aspetto funzionale imprescindibile. Le amministrazioni locali tenderanno a essere della parte del governo visto che è il governo che può fare delle cose.