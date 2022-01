Briatore senza freni: “Quirinale? Una farsa. Siamo governati da nullità. Hanno preso i cittadini per…”

L’imprenditore ed ex manager di Formula 1 è scatenato dopo la rielezione di Mattarella: “È veramente uno schifo. Noi – le parole di Flavio Briatore – dovremmo votare per il presidente della Repubblica, non questi… sono nulli. Ci hanno preso per i fondelli per dieci giorni, e com’è finita? Mattarella bis, il gioco dell’oca, l’inciucio generale. Dei cittadini non gliene frega nulla, li hanno presi per il c*lo. Pensate come possono gestire i soldi che arrivano dall’Europa questi personaggi qui. È uno scandalo che noi siamo gestiti da gente così incapace”

La rielezione di Mattarella dopo giorni e giorni di inconcludente teatrino della politica ha scatenato la reazione di Flavio Briatore, che parla apertamente di “farsa del Quirinale”. “È stata utile – le parole dell’imprenditore ed ex (e forse futuro?) manager di Formula 1, non nuovo negli ultimi tempi a questi attacchi – perché pensavamo che i vari leader fossero mediot… mediocri (io ho sempre pensato che i politici sono mediocri) e ci rendiamo conto che sono nulli, sono delle nullità. È veramente uno schifo. Sono stati dieci giorni, hanno proclamato nomi, cognomi, donne, uomini, di tutto. E com’è finita? Come il gioco dell’oca, è finita al punto di partenza. E noi siamo governati da questa gente qui: ma che vergognino. Noi cittadini dovremmo votare per il presidente della Repubblica, non questi… sono nulli”.