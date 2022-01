Obtorto Colle: l’incapacità dei politici ha reso un esodato anche il capo dello Stato

Per adesso l'ex-ex presidente ritorna in servizio senza nemmeno essere mai uscito. Come un esodato qualsiasi. Il primo esodato a capo di uno stato sovrano. Ha già fatto la storia. E francamente se la sarebbe risparmiata.

Dice che in fondo c'è già un precedente. Quello di Giorgio Napolitano, richiamato per un paio di anni a fare il capo di stato dopo la conclusione del settennato. Ma il paragone è improprio. Perché “Re Giorgio”, fosse dipeso da lui, non se ne sarebbe proprio andato. E nei giorni della paralisi elettorale presidenziale se ne stava appollaiato sul trespolo, a godersi ogni minuto di attesa della chiamata che sapeva sarebbe arrivata. Per poi fare il cazziatone ai parlamentari durante il discorso di reinsediamento, accusandoli di essere incapaci di trovare una via d'uscita che non fosse lui.

Invece Mattarella no. Ha provato in tutti i modi a “ammucciàrsi” (nascondersi, e ci si perdoni l'eccesso di sicilianismi). Ahilui non è bastato. Lo hanno evocato. Lo hanno votato e rivotato, con un crescendo di numeri che da uno spoglio all'altro gli ha fatto rizzare la chioma. Mancava che lo mandassero a chiamare con la Polizia municipale. Fino a che non ha preso atto della dura realtà. Deve riprendere servizio al Quirinale. E state certi che di cazziatoni, nel discorso del reinsediamento, non ne farà. Al massimo, con un filo di rassegnata voce, chiederà: “Ma picchì?”. In ogni caso, deve fare i conti con una dura realtà: il suo personale scalone.