Tanto bella quanto horror, chi sarà? Paola Perego insegna: c’è vita oltre la tv. Una statua per Vincenzo Mollica. Dove? A Sanremo, dove sennò? A tutto gossip con Roberto Alessi

Barbara Palombelli, a Forum anche attori pagati 500 euro per ogni puntata

Le storie di Forum, che regge più che bene gli ascolti, condotto da Barbara Palombelli, sono vere, ma sono interpretate da attori che sono ben contenti di lavorarci perché, scopro, si portano a casa 500 euro a puntata, il che non è male, calcolato che ci sono attori famosi che a teatro, di sera, prendono appena 300 euro (con la cultura si mangia poco). Certo è che sapere che quelli che si scaldano in tv per le loro cause in effetti solo interpreti pagati un po’ delude gli appassionati. Il fatto è, ha spiegato Barbara, che i diretti interessati vanno in studio poco volentieri, ed ecco gli attori.

Giuseppe Cruciani, polemiche e attacchi, ma la sua zanzara vola

Chi segue la Zanzara a Radio 24 sa che Giuseppe Cruciani dà voce ad ascoltatori che lui trasforma in personaggi seguiti. Uno di Loro, il No Vax Mauro da Mantova, purtroppo è morto di Covid, un altro, un medico, tale Petrella, critico sul vaccino, è stato anche arrestato (una paziente è morta, vedremo se è il responsabile). Qualcuno dice a Cruciani che crea mostri. Lui si difende. Su Mauro dice: «Io non l’ho invitato né a vaccinarsi né a non farlo: non è compito mio, inoltre ribadisco che sarebbe stato impossibile. Tanti amici del nostro gruppo di ascolto ci hanno provato inutilmente».

Mina, gli amici non li abbandona anche nella disgrazia

Ho incontrato da poco un mio amico, un imprenditore famoso, che mi ha raccontato dei suoi successi e delle sue disgrazie, come capita a molti, e a lui ne è capitata una grossa, che nel giro di una settimana gli ha tolto tutto, soldi, fortune, perfino la famiglia. Oggi s’è ripreso. Un ricordo? "Pensavo di essere pieno di amici, centinaia, tutti spariti e in quei momenti la solitudine si sente più forte. Qualcuno è rimasto, certo. Renato Pozzetto, per esempio: mi chiamava, e mi ha insegnato a vivere come tutti. Un’altra che mi chiamava sempre è stata Mina: 'Non mollare'. Ho seguito il consiglio".