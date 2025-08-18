Capezzone sbotta contro il ministro Schillaci: “Fa fuori i medici no vax che aveva nominato nella commissione per i vaccini? Figuraccia, spiegatemi il problema di avere degli esperti con un’opinione diversa da Burioni…”

Capezzone riporta anche le risposte, a suo dire impeccabili, del deputato della Lega Alberto Bagnai, che su Repubblica dice la sua sul caso del Nitag: “Non è un bellissimo spettacolo vedere una sorta di compiacenza del ministero verso diktat di ricercatori per alcuni dei quali sinceramente da docente universitario ho difficoltà a capire la piena rilevanza scientifica”. Aggiungendo riguardo all’intervento dell’Ordine dei medici: “Bisognerebbe aprire un discorso sul ruolo degli Ordini, sul quale ci sono posizioni storiche del mio partito. Non credo sia tra i loro compiti discutere di questi temi, non sono enti di ricerca. Qui si parla di un attacco fatto in nome della scienza, che fondamentalmente manifesta una concezione molto medievale del dibattito scientifico. Questo preoccupa”. E chiude: “Essendo note le posizione di Bellavite e Serravalle la domanda alla quale non so rispondere è perché siano stati proposti. Proporli per ritirarli è un assist a persone la cui legittimazione scientifica è spesso scarsa, i cosiddetti paladini della scienza”.