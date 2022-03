Con il prezzo dei carburanti alle stelle, non c’è solo il governo italiano a studiare la situazione per cercare una misura cuscinetto che possa ammortizzare il peso dei costi sul portafoglio degli italiani. Sono proprio questi ultimi, gli italiani – che siano medi, alti o bassi – ad aver introdotto con forza un dibattito che mira a produrre confronti tra il prezzo della benzina nel nostro paese e quello degli altri, in special modo europei. La situazione su scala internazionale, fatta di eventi bellici e filiera a rischio, non basta infatti a dipingere uno scenario che spieghi la situazione carburante interna di ogni nazione, e variabili chiave come le ormai mediaticamente ridondanti accise contribuiscono a rendere il prezzo dei carburanti non poco variabile di paese in paese.

Una situazione che – dopo una prima fase di maledizioni, distribuite tra piani alti governativi ed ecclesiastici – ha portato persino alcuni italiani a rincorrere il prezzo più conveniente fino a uscire fuori dal Paese, con i distributori al confine tra Friuli e Slovenia presi d’assalto, alla luce di un risparmio medio di 60 centesimi in meno al litro. Solo una prima avvisaglia di un costo alla pompa ben differente rispetto ai quasi 2,200 registrati da noi, con un prezzo medio ai distributori al self che si assesta su 1,769 euro al litro per la benzina e a 1,639 euro al litro per il diesel.