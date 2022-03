Ok, ma chi ca**o è Nathalie Tocci, la politologa che bacchetta tutti in tv?

La guerra tra Russia e Ucraina ha proiettato nelle case degli italiani figure che in precedenza erano di nicchia e specialistiche, ma che ora diventano improvvisamente popolari, almeno per il pubblico televisivo. È il caso di Nathalie Tocci, politologa che dallo scoppio del conflitto si è trasformata in una presenza regolare in tv, in particolare su La7, ma non solo. Una presenza regolare quanto combattiva.

“Difficile parlare della guerra in Ucraina con persone non competenti”: questa la bordata della Tocci a Piazzapulita, che si è scontrata con il conduttore Corrado Formigli dopo che questi aveva dato voce al fisico Carlo Rovelli, contrario all’interventismo europeo. “Sono assolutamente d’accordo con te sull’importanza di mettere in evidenza opinioni diverse – le parole della Tocci rivolte a Formigli – ma a patto che siano basate sulla competenza, una cosa che purtroppo spesso manca in questo Paese. Se oggi parlassimo di fisica, benissimo ascoltare il professor Rovelli, ma stiamo parlando di politica internazionale”.