Cecilia Sala, l’arresto in Iran è colpa del governo Meloni? Tra Usa, Abedini, Craxi e Achille Lauro, ecco perché. Ma le conseguenze chi le paga? E quel minuto di silenzio da evitare...

Nella mai abbastanza vilipesa Prima repubblica ci fu un premier, destinato peraltro alla damnatio memoriae, capace di opporsi anche militarmente al potentissimo e tracotante alleato alzando la bandiera italiana a una vetta mai raggiunta dopo Vittorio Veneto, mentre nella fin troppo celebrata Seconda Repubblica del “nuovo che avanza”, un cittadino straniero è stato arrestato in territorio italiano dalle forze di polizia su ordine di uno Stato straniero e su mandato internazionale di una corte di Boston. Che ha evidentemente giurisdizione anche in Italia in prevalenza sui tribunali tricolori. Mai la bandiera italiana si è afflosciata tanto, fino a stendersi, speriamo non come un sudario, su una ragazza del tutto estranea alle trame spionistiche intercontinentali, chiamata ora a rispondere di quello che è stato un abuso: non osando gli americani arrestare Abedini a Lugano, dove lo tenevano strettamente sotto controllo, hanno atteso che per motivi di lavoro mettesse piede in Italia. Se è un terrorista o costruisce droni per le Guardie della rivoluzione, perché il governo italiano non lo ha a sua volta posto sotto controllo per scoprire cosa volesse fare in Italia, anziché arrestarlo subito e permettergli di protestarsi del tutto innocente, al punto da chiedere un dizionario italiano per imparare la lingua? E soprattutto cosa farà ora il governo Meloni? Concederà l’estradizione mettendo a repentaglio la vita di una concittadina ma ricevendo un “bravo, continua così” dalla Casa Bianca o riterrà prioritaria la libertà della Sala emulando l’esempio di Craxi? Il silenzio sul doppio caso spiega la difficoltà a trovare risposta a tale domanda. Converrebbe a Palazzo Chigi cercare di separare i due fatti, ma Teheran è stata molto furba a non pronunciare una accusa precisa come sarebbe quella usuale di spionaggio. Epperò non è il silenzio del palazzo che sorprende. Fa specie il disinteresse o che sia la disattenzione dei talkshow, la reticenza dei catoni di casa, il mutismo degli opinion makers. Sembra di essere allo stadio quando il pubblico amico si zittisce al momento del calcio di rigore per non fare deconcentrare il tiratore. Ok, bocche cucite. Ma speriamo di non dovere poi osservare un minuto di silenzio.