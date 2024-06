E che i Ferragnez, nonostante la separazione, tirino ancora più di un carro di beauty routine è un fatto. Personalmente, chi sta scrivendo questo articolo, ieri ha avuto l'ardire di emettere un tweet in cui criticava una foto in bikini dell'insalata bionda. Nelle ultime 24 ore, non è stato possibile aprire X senza rimanere travolta da stormi di Unni indignati. E quelli, spiace dirlo, sono o sarebbero tutti: click. Ammetterlo non è feroce ingordigia. Ma mera questione di sopravvivenza. Ogni volta che incappate in articoli brevi sul look di Ferragni o su qualche dettaglio "choc" emerso nelle storie Instagram di Federico Lucia, tenete a mente una cosa: nemmeno a chi l'ha scritto importava assolutamente nulla di quelle preziosissime informazioni. Solo, tocca seguire i "trend", lo impone la linea editoriale. E chi stabilisce ciò che è "trend". Di nuovo, voi. Coi vostri follow sui social.

Così, siamo in un certo senso costretti a lanciarci in disamine accuratissime della narrazione, da un punto di vista comunicativo, che ognuno dei due ex coniugi sta facendo di sé dopo la rottura: i figli Leone e Vittoria sono scomparsi da ogni pubblicazione della (fu) royal couple di City Life. Ora lui fa il trentacinquenne in rinascita post prigionia matrimoniale che rimorchia ogni creatura abbia i piedi, specie se biondina. Lei, invece, si mostra insieme alla famiglia e agli amici, quasi sempre sorridente, ma nel complesso tiratissima, quasi emaciata. Recita la parte della donna che fa i conti con un fallimento sentimentale e prova a tirare avanti. Nella speranza di creare empatia in chi la segue, 30 milioni di cristiani, magari allontanando dalle loro menti la fresca memoria delle accuse per truffa aggravata che le pendono sulla collottola da parte di diverse Procure. Ci sta riuscendo? Non proprio. All'infuori della madre Marina Di Guardo, tutti i commenti sono pieni ai suoi post sono pregni di pernacchie e sfottò. A occhio c'è da lavorare parecchio sulla ricostruzione da zero di una credibilità, di una reputazione migliore di quella che poteva avere Wanna Marchi nei primi Duemila. Buona fortuna.