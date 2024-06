Finita con Paola Turci? Abbiamo un sogno, Francesca Pascale con Marta Fascina: l’eredità intima di Silvio Berlusconi al quadrato (e forse lui avrebbe voluto così)

È bello evocare gli inizi della storia d'amore tra Berlusconi e la Pascale. Quando Francesca lavorava negli uffici di Forza Italia, prima ancora che la relazione con fosse ufficiale, sul desktop del Pc di Francesca c'era la foto del volto di Silvio. Si racconta che una volta Berlusconi arrivò in ufficio e con la consueta galanteria le disse: “Ma Francesca come stai bene, e che bella acconciatura che hai” e lei rispose: “E che sarà mai Presidente, una sciampata”. Per un periodo la chiamarono “la sciampata”. Ma cosa sono questi teneri dettagli se non il segnale di un destino? Un destino romantico e ipermoderno, un destino che non irrompe sofocleo o verdiano, ma sin insinua liquido e dionisiaco. Perché "Tutto corre verso il lato di minore resistenza" cantava il poeta. E il lato di minore resistenza per Francesca è Silvio, quindi Marta. La Turci era ed è troppo proiettata nella sua realtà in fondo ascetica di autrice, musicista, blueswoman saturnina, per fare da perfect match alla Pascale.

Marta? La sua presenza a fianco di Silvio, sicura, poco loquace che fa da contrappunto alla sua beckettiana assenza in Parlamento, la sua vera (ne abbiamo notizie di prima mano) inconsolabilità di vedova morganatica. Non c'è stato matrimonio, ma verità d'affetti sì. La sua disponibilità alle necessità anche economiche del partito (56 mila euro appena versati nelle casse di Forza Italia) e il suo camminare incerto sui vialetti di Villa San Martino. Un sassolino di ghiaia che schizza via da sotto i tacchi. Verso dove?

“Mi hanno portato via la felicità. Mi hanno strappato il cuore. Non è stato un anno vissuto, è stata mera sopravvivenza. Un lutto così terribile non si supera”, ha detto di recente Marta Fascina parlando del periodo successivo alla morte di Silvio. E, anche se si è trattato di due fini diverse, chi meglio di Francesca Pascale potrebbe spiegare a Marta Fascina come andare avanti senza Berlusconi? Non vogliamo essere indelicati, e al cuor non si comanda (e nemmeno a qualcos’altro: il passaggio all’altra sponda, pur in questo mondo fluido, non è per tutti), ma da sognatori speriamo nel lieto fine. Un lieto fine con le eredi intime (e in parte anche economiche?) di Silvio che si trovano e ritrovano sé stesse, non necessariamente sul piano dell’unione dei corpi ma su quello spirituale, personale, fate vobis. Ci piace pensare che forse lui avrebbe voluto così: e, in tal caso, chi saremmo noi per contraddirlo?