Ci voleva Report per capire che la mafia a Campobello c'è ancora? Ecco un documento riservato che lo dimostra. E il Comune, come al solito, interviene in ritardo

“Emanuele Bonafede – diceva l’inviata Claudia Di Pasquale su Rai 3 – d’estate lavorava come cameriere per il ristorante Cibus. Il paradosso è che questo locale si trova all'interno di un immobile confiscato ai familiari di un imprenditore ritenuto vicino agli ambienti mafiosi di Campobello e Castelvetrano. E oggi a gestirlo è il cognato di Emanuele Bonafede. […] Nel 2017 l'amministrazione giudiziaria affitta il ristorante alla cooperativa Cibus, amministratrice Franca Lanceri, sorella di Lorena, la vivandiera di Matteo Messina Denaro. Poi però nel 2019 la confisca dell'immobile diventa definitiva e Cibus deve levare le tende. Cosa che non avviene. Alla fine, solo lo scorso dicembre l'agenzia dei beni confiscati assegna il fabbricato al Comune di Campobello. E cosa fa il sindaco Castiglione?”



“Siccome non possiamo fare assegnazione diretta – le parole del sindaco – abbiamo fatto un bando, una manifestazione pubblica per vedere quanti fossero interessati. […] E ha partecipato solo Cibus”. Ovvero, la società che fa capo alla sorella della pseudoamante-vivandiera di MMD Lorena Lanceri. Che, quindi, si è portata a casa la riassegnazione… Con in più un’anomalia non da poco: “La scadenza per la presentazione delle offerte era il 21 marzo. Eppure la cooperativa Cibus – ha spiegato Di Pasquale – già il giorno prima stava effettuando dei lavori per riaprire il locale”. Inoltre “l’assegnazione del bene è avvenuta a due settimane dall’arresto di Emanuele Bonafede e Lorena Lanceri”.

La risposta di Castiglione? “Considerato che c'è questa situazione noi abbiamo chiesto, stiamo chiedendo l'antimafia per tutti i soci e abbiamo scritto pure alla Prefettura per sapere cosa dobbiamo fare”. Ma c’era bisogno della Prefettura? Come detto da Report, era già emerso che la vivandiera Lorena Lanceri ha scritto queste parole a Matteo Messina Denaro: “Il bello della mia vita è stato quello di incontrarti facendomi un regalo in gran stile, […] quel regalo sei tu”.

E qui Castiglione si è superato: “Con questi comportamenti, secondo me, fa pensare che non è più lui il reggente. Questo parla di disturbare femmine e di andarci a letto”.

Cioè secondo lui Messina Denaro non era più un capomafia? “Secondo me, ma non può essere ora uno che è ricercato a livello mondiale e decide negli ultimi due anni di mettersi a girare per le vie del paese? Ma che mafioso è? Oggi?”

Un pensiero definitivo “molto pericoloso” dall’inviata di Report. E forse “molto pericoloso” è un giudizio riduttivo, considerando che nel 2020 Matteo Messina Denaro è stato condannato all'ergastolo in primo grado come uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via d'Amelio. E, come se non bastasse, tra gli agenti della scorta di Borsellino morti in quel 19 luglio 1992 c'era anche Agostino Catalano, il cui fratello Salvatore abita proprio a Campobello.