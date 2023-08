Clarkson contro i meteorologi gretini: “Ci terrorizzano per farci cambiare l’auto. È propaganda politica, ma…”

Ecco quindi lo sfogo e le accuse di Clarkson: “Sappiamo tutti che il cambiamento climatico deve essere menzionato in ogni film, programma televisivo, notiziario e post sui social media. Puoi fare ciò che devi fare sulla diversità, la sostenibilità e la salute mentale. Ma solo se c'è anche un messaggio sull’ebollizione globale. Quindi capisco che anche i meteorologi si sentano in dovere di salire sul carrozzone. Si sentono obbligati, quando fa caldo, a dipingere le loro mappe di rosso scuro e a parlare di “caldo estremo”. E allo stesso modo, per fare felici Greta e l'esercito delle femminucce, quando fa un po' freddo devono dire che presto saremo tutti sepolti sotto un cumulo di sei metri di neve. Oggi vedono le loro previsioni del tempo come armi politiche. Mazze da baseball che possono essere usate per colpire e sottomettere le compagnie petrolifere. E travisano le statistiche se è necessario. Ci dicono che in luglio è stato battuto il record di freddo e umidità, ma dimenticano di menzionare che il record ha solo 14 anni. E ci dicono che il caldo selvaggio del Mediterraneo ha incendiato l'isola greca di Rodi, mentre, in realtà, è stato un branco di incendiari incazzati. E pensano che il loro costante errore non abbiano importanza, perché una previsione del tempo sbagliata affligge solo chi pianifica i barbecue. Ma per gli agricoltori è maledettamente importante”.

Fino all’attacco finale: “Continuate pure a fare le vostre previsioni propagandistiche pensate per indurre la gente ad abbassare il riscaldamento e a vendere l'auto. Grandioso. Ma possono esserci previsioni meteorologiche degne di tal nome messe a disposizione di che ha davvero bisogno di sapere la verità?”