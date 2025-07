Com'è possibile che Banca Marche sia fallita ma non ci siano colpevoli? In appello in tribunale annullate tutte le condanne. E i soldi dei risparmiatori?

L’avvocato di Bianconi ha parlato di “sentenza clamorosamente ingiusta” (quella del primo grado, ovviamente) e ha elogiato il “collegio attento e rigoroso”. Bianconi non era presente “per scaramanzia”, ha detto il legale. E ci mancherebbe: dopo aver rischiato dieci anni di carcere, meglio non sfidare la sorte entrando in aula con il sale in tasca. E così, il più grande crack bancario delle Marche si chiude – almeno per ora – con una valanga di assoluzioni. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, ma intanto il messaggio è chiaro: nessun colpevole. Solo una gigantesca e inspiegabile esplosione bancaria spontanea. Un mistero della fede economico-finanziaria. Una specie di triangolo delle Bermuda del risparmio: ci metti dentro i tuoi soldi e puff, non tornano più. Ma non chiedere chi ha spento la luce: la giustizia dice che non è stato nessuno. Nel frattempo, i risparmiatori – quelli veri, non i “clienti istituzionali” – restano a bocca asciutta. Ma con una lezione importante: non è detto che, se una banca ha il nome della tua regione, si comporti come una vicina di casa. Per fortuna, possiamo dormire sonni tranquilli: la prossima crisi bancaria ci coglierà comunque impreparati. E anche allora, nessuno avrà fatto niente.