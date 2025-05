DELIRIO BANCARIO. La risposta del Governo Meloni a UniCredit sul Golden Power, Mediobanca punta all’uscita da Generali dopo averne acquisito la Banca e… ecco cosa sta succedendo

Il Ceo di UniCredit, Andrea Orcel, che si trovava alla presentazione della Relazione Annuale della Bankitalia, non ha commentato lo scambio epistolare con il Mef, ma ha ribadito l’impegno dell’istituto a sostenere l’economia reale. “In questo momento di forte turbolenza macroeconomica UniCredit è pronta a finanziare la domanda di credito di famiglie e imprese, in particolare quella delle Pmi, che sono al centro del sistema economico dell’Italia", avrebbe detto Orcel. Seduto al suo fianco, Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo, ha allargato lo sguardo al ruolo dei governi nella finanza: “È giusto che un governo intervenga su delle componenti strategiche per il Paese, e il risparmio è ormai indubbiamente una componente strategica. Se vogliamo l’indipendenza del nostro Paese, non è soltanto energia e difesa, ma è anche l’allocazione del risparmio in un Paese che ha un forte debito pubblico”, come riporta il Corriere. In un contesto di forti rialzi dei titoli bancari in Borsa, Messina avrebbe poi lanciato un monito a non sottovalutare i rischi: “Se hai un valore di borsa che incorpora un premio per determinate aspettative di aggregazioni o sinergie, io da risparmiatore mi porrei delle questioni e guarderei con attenzione”, riporta Milano Finanza. Nel frattempo, il panorama bancario italiano si starebbe ristrutturando. Mediobanca pare abbia confermato il suo piano di uscita completa dal Leone con l’ops su Banca Generali.