Con l’utero artificiale la donna diventerà superflua: ecco il mondo transumano che ci aspetta, se non diciamo no…

Prima, un articolo della giovane scrittrice Laura Tripaldi su La Stampa, il 2 dicembre scorso, intitolato “Non partoriremo per sempre: nasceremo dalle macchine” (in realtà, una ripresa della meno nota rivista Il Calibano, ma la Tripaldi, che le presentazioni riferiscono munita di dottorato in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali, ha il suo ultimo libro da lanciare, e il quotidiano torinese ha certamente maggiore eco). Poi, in coda a un servizio de Le Iene affidato a una rediviva Paola Barale spedita in Ucraina a indagare sulla maternità surrogata, un medico locale che preannunciava che in un non lontanissimo futuro l’aumento della sterilità femminile sarà compensato dal ricorso all’utero artificiale. Se finora era stato l’utero in affitto il pomo della discordia, pare affacciarsi ora alla ribalta quella che potrebbe essere la prossima tappa della ricerca scientifica: l’ectogenesi. Intendiamoci: una Tripaldi non fa primavera (né tanto meno un oscuro camice bianco ucraino). Però, a sussulti, il tema ogni tanto emerge. E la possibilità teorica di fare a meno del corpo delle donne, per creare la vita umana, non è pura fantascienza. A coniare il termine (dal greco “ecto”, fuori, e “genesi”, origine) fu nel 1923 il genetista inglese J.B.S Haldane, che ripercorrendo i progressi fatti fino ad allora dalla genetica immaginava che nel 2070 sarebbe stata disponibile una tecnologia in grado di sviluppare embrioni umani all’esterno dell’utero femminile, dal momento della fecondazione al primo vagito. Neanche dieci anni dopo, lo scrittore Aldous Huxley fece sua l’ipotesi nel celeberrimo romanzo “Il mondo nuovo”, in cui gli esseri umani vengono prodotti in serie in modalità completamente extrauterina da fabbriche secondo quote pianificate e socialmente regolate in caste. Auspici di scienziati futurogi? Distopie letterarie? A quei tempi, sì. Oggi, non proprio. Nel 2021 un team di ricercatori dell’università di Cambridge, dopo aver mantenuto in vitro embrioni di scimmia per 20 giorni, riesce a replicare il successo per 19 giorni con embrioni della stessa specie animale ma contenenti anche cellule umane. Lo standard etico riconosciuto a livello mondiale è oggi di 14 giorni, anche se due anni fa la Società internazionale per la ricerca sulle cellule staminali raccomandava di indagare la praticabilità di andare oltre le due settimane. Come è puntualmente avvenuto. Quando l’uomo può fare una cosa, infatti, la fa. Nel 2022, Nature riportava la festosa notizia che, sempre a Cambridge, un embrione di topo sintetico, già formato nel tempo record di 8 giorni e mezzo, avrebbe fatto da modello per un analogo esperimento sull’uomo. E sempre un anno fa, la BBC dava voce all’ingegnere biomedico Frans Van De Fosse, dell’università di Eindhoven, che alacremente occupato in un progetto, denominato “perinatal life support”, sugli agnellini prematuri attraverso un utero meccanico. Ora, con l’espressione “utero artificiale” non si deve prendere come sinonimo, magari rafforzato, di incubatrice per i neonati, ma alla coltura embrionale, per l’appunto, in vitro. Cioè in laboratorio. Mentre nelle incubatrici, anche più avveniristiche, si aiutano i futuri bambini a non incorrere in nascite premature (cioè non prima di 28 settimane) agendo nella fase finale dello sviluppo fetale, l’utero in provetta, o biobag, viene utilizzato all’origine di quello sviluppo, intervenendo direttamente sull’embrione in un ambiente artificiale. La Tripaldi nel suo articolo cita un altro gruppo di ricerca, quello dell’ospedale pediatrico di Philadelphia, in cui l’ectogenesi sarebbe studiata in via sperimentale dal 2017 nella forma cosiddetta “parziale”, ovvero applicata per assistere i prematuri, sostituendo gli incubatori. “Nessuno sa quali siano davvero le potenzialità di questa tecnologia”, mette le mani avanti la scrittrice, dal momento che le sperimentazioni “non hanno mai anticipato il limite stabilito convenzionalmente per la viabilità fetale negli esseri umani”. Ma è proprio questa incertezza, il problema.