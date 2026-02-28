Cos'è il fosforo bianco che Putin starebbe usando per bombardare l'Ucraina e perché è un crimine di guerra

Il video diffuso dalle forze ucraine sul web, e rilanciato da media ucraini di ogni tipo, oltre che da innumerevoli utenti, fa impressione. Le immagini inquadrano dall'alto una città devastata da un conflitto estenuante, con edifici in macerie e un silenzio surreale rotto soltanto da tanti flash provenienti dall'alto. Sembrano dei fuochi di artificio ma sono al contrario: anziché andare verso l'alto puntano verso il basso, e cioè verso ciò che resta di case e appartamenti di civili. Decine e decine di grappoli luminosi piovono a terra come se fossero grandine generando tante esplosioni ravvicinate. Siamo a Kostiantynivka, una città situata nell'oblast ucraino di Donetsk, e la clip virale mostrerebbe un attacco, indiscriminato e ingiustificato, effettuato dalle forze russe attraverso l'impiego delle controverse munizioni al fosforo bianco. “Armi proibite che bruciano chiunque sia vivo. E subito dopo, un attacco con un Fab-1500”, si legge in un post scritto dai soldati della 28esima Brigata Meccanizzata Separata ucraina, che avrebbero documentato il terribile raid effettuato da Mosca.