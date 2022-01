Da un lato il tono sbraitante da capopopolo, i decibel che si alzano laddove serve. Dall’altro la diretta social da comandante in capo in pectore, cannone ad alzo zero ma modulazione della voce rassicurante, con il ghigno di chi sa che ora può passare all’incasso. La partita del Quirinale per Giorgia Meloni si definisce in un mese e mezzo nel quale ha azzeccato ogni mossa, dai prodromi ai postumi di un’elezione che l’ha vista attrice non protagonista - e come avrebbe potuto essere altro, con una dote di appena 64 grandi elettori su 1009? - ma capace di vincere l’Oscar nel ruolo.

Atreju, 11 dicembre, il giorno in cui chiese un patriota al Colle: “Alla prossima elezione capo dello Stato il centrodestra ha i numeri per essere determinante, e quello che vogliamo noi è un Presidente della Repubblica eletto per fare gli interessi della nazione e non del Pd”. Il messaggio, una minaccia agli alleati del suo largo campo: occhio, se non sarà così (e non sarebbe stato così, lei ci avrebbe scommesso), preparatevi al redde rationem. Eccolo, Roma, 30 gennaio, un video da casa propria, o dovunque fosse, commentando il risultato finale: “Il centrodestra a livello parlamentare è oggi polverizzato, però è ancora maggioranza tra gli italiani, e quegli italiani meritano una proposta politica che sia adeguata, che sia alla loro altezza”. Come si legge? Due parole: la mia. Meloni non aveva nulla da vincere ma, grazie alle manovre che hanno portato alla rielezione di Sergio Mattarella, s’è presa tutto: per tattica, leadership e propaganda ha azzeccato ogni mossa, favorita in questo da uno straordinario punching-ball chiamato Salvini, kingburner più che kingmaker, la figura che mostra più di chiunque altro che il potere politico non logora tanto chi non ce l’ha - e Fratelli d’Italia, all’opposizione, certo non ce l’ha - ma piuttosto chi non è capace.