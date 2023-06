Da Pupo agli influencer: Giulia Tramontano non è morta per darvi visibilità

Riuscire a tenerselo nei pantaloni pare sia impresa dura, durissima. Fa fatica. Per quanto nessuno costringa anima viva a prendersi impegni, a costruire legami sentimentali con una sciagurata che magari finisce pure per crederci, la vita del fedifrago è "stressante". Lo dichiara Impagnatiello agli inquirenti, ce lo conferma il cantante Pupo, quello che, a detta sua, per decenni ha continuato a cantare Gelato al Cioccolato senza cogliere il sottilissimo doppiosenso sotteso al testo, scritto da Cristiano Malgioglio. Enzo Ghinazzi, questo il suo nome all'anagrafe, è del resto più celebre per le sue dichiarazioni horror che per le canzoni che lo hanno reso noto tra i Settanta e gli Ottanta. "Quando è nata mia figlia, ero in discoteca", ha affermato in passato. Ma basti pensare che la sua epopea sentimentale sia cominciata, con grande scandalo, pochi giorni dopo il primo fatidico sì all'altare. Quando si concesse una focosa avventura con una cantante esordiente, all'epoca ancora minorenne. Ora che va di moda diagnosticarsi disturbi e problematiche varie, si giustifica dicendo d'aver sofferto di una forte dipendenza dal sesso. La realtà dei fatti è che non ci interessa. Non ci interessa che abiti con due donne (e relativa prole), non ci interessa quanto sia "stressante" la sua vita, non ci interessava nulla di lui già prima che ribadisse le proprie simpatie per Putin anche dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Pupo è un personaggio che abbiamo reso famoso, perfino opinionista prezzemolino della tv. Con cachet, s'intende. E tocca prenderci questa responsabilità. Perché è sempre il pubblico a scegliere. Potevamo optare per Drupi, ci siamo tenuti Ghinazzi.

Ghinazzi che oggi si paragona a un efferato omicida pur di raccattare qualche minuto di visibilità in più. Si stupisce, Ghinazzi. Domada: "C'è chi sbraita e urla che bisogna urgentemente trovare una soluzione, affinché fatti del genere non accadano più. Ma in che mondo vivono questi?". Perché, in buona sostanza, l'origine del problema, stando al Pupo-pensiero, non starebbe in Impagnatiello ("un povero ragazzo"), ma nel fatto che la società "imponga" la monogamia come unica forma relazionale accettabile. Peccato che la monogamia, essendo una gabbia per molti, porti all'assassinio, alla morte violenta come estrema conseguenza. Nella gara a chi la spara più grossa nella speranza di farsi notare, Pupo ha alzato la palla oltre l'Iperuranio. Con fierezza. Era difficile far peggio di quando raggiunse il podio di Sanremo con Italia Amore Mio in associazione a delinquere con Emanuele Filiberto e Luca Canonici. Eppure, eccoci qua. Lo ribadiamo: Drupi, dovevamo tenerci Drupi.