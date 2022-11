Da Salerno a Ischia, in Campania è “sistema” De Luca: malaffare, sprechi, e fondi Ue ignorati. Il re è nudo?

Salerno, il cui il fiume (Fusandola) è stato deviato per costruire il Crescent, mostro di cemento affacciato sul lungomare. Salerno, dove si costruisce à gogo e si nasconde amianto. Con spiccato allarme specie per il fiume Sarno, tra i più inquinati al mondo (e primo in Europa) e un pericolo per i cittadini. Basta pensare alla frana del ’98, per cui il comune salernitano è stato condannato al risarcimento delle vittime (furono 161) per mancato ordine di evacuazione. Non parliamo poi del capoluogo. 'A città 'e pulecenella, che “vanta” il record di palazzi abusivi (indagine di qualche anno fa, dati alla mano). E nello specifico l'annosa “questione di Bagnoli”, area periferica situata ad ovest della città, che a più di 30 anni dalla chiusura delle acciaierie (Italsider) attende ancora di essere riqualificata e restituita ai cittadini.

A ogni modo, e prima di scaldarsi e chiedere lo stato di calamità, o bloccare la nomina di Simonetta Calcaterra a commissario per l'emergenza (in un braccio di ferro inopportuno con la Meloni) il governatore e il sindaco di Ischia (Vincenzo Ferrandino) dovrebbero spiegare agli isolani, specie ai parenti delle vittime, e a noialtri, come mai quella zona dichiarata rossa non è stata messa in sicurezza, e che fine hanno fatto i fondi del Pnrr per il dissesto idrogeologico messi a disposizione dall'Unione Europea.