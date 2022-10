Davvero Berlusconi e Putin si sono scambiati dossier su automotive e petrolio? Altro che vodka e lambrusco...

Magri però aggiunge che "chi ha conoscenza dei fatti li giudica più fumo che arrosto, fantasticherie con poca sostanza (si pensi al gasdotto South Stream mai realizzato); il Cav portò a casa poco al confronto di altri nostri premier che alla Russia, zitti zitti, hanno spalancato vere autostrade. Non è mai stato nei soldi il segreto del loro feeling".

E se non fosse ciò che tutti pensano? Dopotutto a Silvio sembra mancare tanto il suo amico russo, così tanto da recuperare il ricordo dello scambio di alcolici avvenuto nel 2008 e proiettandolo al presente. Chissà di cosa sia, questa mancanza, per storpiare il poeta Mario Luzi, di cui il suo cuore si riempie. Sta di fatto che, nella speranza forse di acquisire un certo peso nell’alleanza di centrodestra che si appresta a formare il governo, Berlusconi tenta l’ultimo grande coup de théâtre a favore di telecamere. Un’amicizia che si rinfocola, accanto a nuovi audio in cui sembrerebbe giudicare l’operato e la statura politica del presidente ucraino Zelensky. Ma non ha più lo smalto di una volta, e la provocazione gli sta tornando indietro come un elastico, con Giorgia Meloni e il suo “o con noi, o contro di noi”: «L'Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell'Europa e dell'Alleanza atlantica. Chi non fosse d'accordo con questo caposaldo non potrà far parte del Governo, a costo di non fare il Governo».