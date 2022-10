L'arbitro non dà un fallo di mano al Liverpool e la squadra perde malamente contro l'Arsenal, primo in classifica. Non si fa così. Non si può avere quasi il monopolio del pallone, tirare a raffica in porta e ritrovarsi, sempre più spesso, con un pugno di mosche in mano. Jurgen Klopp è alla guida del Liverpool da 7 anni ma non credo che debba andare via, e fare posto a Mauricio Pochettino. Intanto gli italiani Roberto De Zerbi, tecnico bresciano, e Gianluca Scamacca, attaccante romano e già romanista, stanno facendo molto bene in Inghilterra. Non erano degni del suolo della Madre Patria. La Roma di Josè Mourinho “Felix” piega, con un rigore, il temibile, terrificante Lecce neopromosso. Protagonista l'argentino Paulo Dybala che si fa male. Apparentemente molto male perchè Mourinho ha detto che per il rientro se ne parlerà nel 2023. Ciò vuol dire che non giocherà ai mondiali in Qatar? Non diciamo sciocchezze. Dybala sta malissimo solo alla Roma e, visto che sembra segni solo lui, bisogna dire che è giusto e vero. Quante figure orrende dovrà fare il lusitano per essere cacciato a pedate? Quante? I proprietari, i texani Friedkin, che dicono al proposito? E il sindaco del villaggio svizzero - però a Natale - cioè Roma, Roberto Gualteri che ha varato il piano per il nuovo stadio a Pietralata - accidenti, verranno piantati 3000 alberi - che dice? Devo rimbrottare aspramente il mio amico fraterno Renato Fiacchini, in arte Renato Zero, per non averlo avuto sul palco in veste di provetto chitarrista, chiedete alla metropolitana parigina. Sarà una risata che li seppellirà.