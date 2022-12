Diverso da chi? Autonomi per essere uguali e fanculo la disabilità

Per questo pensare al “dopo di noi” è stato un passaggio necessario, accompagnato dalla sua naturale urgenza di autonomia. In questo ci ha dato una mano una delle iniziative supportate dallo Stato con finanziamento dell'Unione Europea, per garantire un futuro abitativo quando verrà a mancare il sostegno della famiglia. Così, quando un paio di settimane fa ci ha contattato l'assistente sociale del comune (di Salerno, la mia città), sapevamo già come sarebbe andata a finire: mio fratello avrebbe fatto il diavolo a quattro per farne parte. La sua forza è sempre stata quella di non porsi dei limiti, oltre a quella di essere un gran rompipalle. Non a caso ha superato la prima fase colloquiale, dimostrandosi al solito grintoso e determinato. Forse quelli più intimoriti siamo noi familiari: ce la farà? Ce la faremo?

Diciamolo chiaro: quando non si è autonomi nemmeno per andare al bagno, e si ha necessità di aiuto anche per le esigenze più basilari, le paure sono sacrosante. Ma anche la quotidianità va imparata. Suona strano, invece è così.